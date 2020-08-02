Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal mesafe ve maske kullanımının hiçe sayıldığı bölgede halk; göle girdi, mangal yaptı, aileler için ayrılan kamelyalar da serinlemeye çalıştı. Sıcak havaların etkisi ile bunalan vatandaş göle girip piknik yaparken bölgeye ilk defa gelen Hayru Nisa Köseömür, Savcılı plajına ilk defa geldiklerini bölgenin mesire alanı olarak çok güzel olduğunu söyledi. Sıcak havanın etkisi ile Ankara'dan Kırşehir'e geldiğini ifade eden Mustafa Gözcü de, sosyal mesafeye plaj alanı çevresinde uyulmadığını anlattı. Gözcü, "Sosyal mesafeyi plaj çevresinde görmedim. Sosyal mesafe ile birlikte maske takan insanlarda yok. Hastalığa karşı ya meydan okuyor ya da sosyal mesafe kuralını bilmiyoruz"dedi. Arkadaşlarının tavsiyesi ile bölgeyi tercih eden İbrahim Demir, kendisinin de kurallara uymadan sosyal mesafeyi ihlal ederek insanlarla iç içe olduğunu belirtti. Plajda görevlilerin sürekli girişlerde ve anons sistemi ile mesafe uyarısı yaptığı alanda insanların evlerinde gibi davranmalarını isteyen plaj görevlisi Orhan Kaya, "insanlar evlerinde nasıl davranıyorsa bölgede de aynı şekilde davranmalı ve sosyal mesafeyi korumalı" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların artmasıyla göle akın eden ve bayram tatilini de fırsat bilen Kırşehirliler ile birlikte çevre illerden de gelen çok sayıda vatandaş, suyun tadını çıkartıp kumsalda da güneşlenmeyi tercih etti. Kırşehir'e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı plajı özellikle yaz mevsiminde ve hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba’daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz bölgesini aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.