Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin olduğu bildirildi. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altınaalınması amacıyla, Çayıralan Mahallesi’nde ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verildiği bildirildi.
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
03.08.2020 - 00:05 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 00:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'da, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ordu,karantina,
722352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722352.aspx
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