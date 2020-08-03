Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin olduğu bildirildi. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altınaalınması amacıyla, Çayıralan Mahallesi’nde ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verildiği bildirildi.