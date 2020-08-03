Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için memleketlerine ve tatil yörelerine giden vatandaşların İstanbul’a dönmeye başlamasının ardından İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin yarın bitecek olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüşü, İstanbul Havalimanı’nı hareketlendirdi.

Bayram tatilini ailesiyle birlikte memleketi Adıyaman'da geçiren Hüseyin Erşen "Kurbanlarımızı kestik. Aile ve akraba ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Babamızı, annemizi görmeye gittik. Şimdi de geri döndük" diye konuştu.

Tüm önlemler alındı

Tatilcilerin İstanbul’a dönüşünün başlamasının ardından İstanbul Havalimanı yetkilileri tüm önlemleri aldı. Korona virüs önlemleri kapsamında yolcuları sık sık uyaran yetkililer, yolcuların önlemleri gevşetmesine izin vermedi.