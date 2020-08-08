Kaza, Tarsus - Mersin otoyolu Batı gişeleri yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kubilay Cem Göktürk yönetimindeki 06 S 9112 plakalı Renault Clio marka otomobil, otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atan araçta yaralanan Kubilay Cem Göktürk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı
08.08.2020 - 09:11 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tarsus - Mersin otoyolu Batı gişeleri yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kubilay Cem Göktürk yönetimindeki 06 S 9112 plakalı Renault Clio marka otomobil, otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atan araçta yaralanan Kubilay Cem Göktürk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,
723556 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723556.aspx
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