Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Tarsus - Mersin otoyolu Batı gişeleri yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kubilay Cem Göktürk yönetimindeki 06 S 9112 plakalı Renault Clio marka otomobil, otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atan araçta yaralanan Kubilay Cem Göktürk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.