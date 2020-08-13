Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Kangal ilçesinde Malatya’nın Hekimhan ilçesi sınırına yakın bir noktada deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. 14.3 kilo metre derinlikte gerçekleşen deprem yüzeyde etkili olarak hissedilmedi.