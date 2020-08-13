Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Kangal ilçesinde Malatya’nın Hekimhan ilçesi sınırına yakın bir noktada deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. 14.3 kilo metre derinlikte gerçekleşen deprem yüzeyde etkili olarak hissedilmedi.
Kangal’da deprem
13.08.2020 - 22:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 22:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Kangal ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,
724767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724767.aspx
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