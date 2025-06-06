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1,5 milyon turist bekleniyor! Bayram tatilini fırsat bilenlerin adresi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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1,5 milyon turist bekleniyor! Bayram tatilini fırsat bilenlerin adresi oldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler adresi Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden Bodrum’a yaklaşık 1,5 milyon yerli turistin gelmesi bekleniyor. 

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte ilçede sahiller dolup taştı. Otellerde doluluk oranları yüzde 80'lere yaklaşırken, restoranlar, plajlar ve eğlence mekanlarında yoğunluk gözlendi. İlçeye gelen ziyaretçiler, sıcak havanın da etkisiyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

1,5 milyon turist bekleniyor! Bayram tatilini fırsat bilenlerin adresi oldu - 1. Resim

BAYRAM SONRASI YOĞUNLUK DEVAM EDER Mİ?

Sosyete camiası, sanatçılar, sporcular ve siyasetçilerin de tatil tercihi olan Bodrum, bayram tatiliyle birlikte yaz sezonuna da resmen merhaba dedi. Uzmanlar, bayram tatilinin ardından da yoğunluğun Temmuz ve Ağustos aylarında artarak devam etmesini bekliyor.

1,5 milyon turist bekleniyor! Bayram tatilini fırsat bilenlerin adresi oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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