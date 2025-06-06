90 yıldır gencinden yaşlısına yaşatılıyor! 10 bin kişi aynı anda bayramlaştı, sıranın ucu gözükmedi

Edirne'nin Küplü beldesinde 90 yıldır devam eden geleneksel bayramlaşma töreni, beldenin gencinden yaşlısına tüm erkeklerinin katılımıyla yapıldı. 10 bin kişinin bayramlaştığı selamlaşma kuyruğunun ucu gözükmedi.

Edirne’de bayram coşkusu gelenekselliğini koruyor.

Küplü beldesinde 90 yıldır devam eden geleneksel bayramlaşma töreni, beldenin gencinden yaşlısına tüm erkeklerinin katılımıyla yapıldı.

İlgili Haber 49,5 dereceyle Türkiye'nin en sıcak ilçesi olmuştu! Termometreler 43 dereceyi gösterdi, vatandaş adeta bunaldı

Belde mezarlığında yapılan duaların ardından Küplü’nün hacıları ve en yaşlılarının sıraya girmesiyle başlayan bayramlaşma töreni sırasında uzun kuyruklar oluştu.

KUYRUĞUN UCU GÖZÜKMEDİ

Beldede bayramlaşma törenlerinin yaklaşık 90 yıldır bu şekilde yapıldığını belirten Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, "Selanik’ten nüfus mübadelesiyle Küplü’ye gelen atalarımızın yaptığı ve geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma törenini bu yıl da yapıyoruz. Biz de bu geleneği elimizden geldiğince devam ettiriyoruz. Bayram namazından sonra beldenin bütün erkekleri mezarlığa gelir, önce hayatını kaybeden yakınlarına dua ederler. Sonra da en yaşlılarının ve hacılarının sıraya geçmesiyle bayramlaşma başlar" dedi.

Kılınan bayram namazının ardından herkes birbiriyle bayramlaşarak, yaşadıkları bayram sevincini paylaştı. Küplü’de yapılan bayramlaşma törenleri mezarlıkta yapılan dualar ile son buldu.