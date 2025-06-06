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90 yıldır gencinden yaşlısına yaşatılıyor! 10 bin kişi aynı anda bayramlaştı, sıranın ucu gözükmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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90 yıldır gencinden yaşlısına yaşatılıyor! 10 bin kişi aynı anda bayramlaştı, sıranın ucu gözükmedi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'nin Küplü beldesinde 90 yıldır devam eden geleneksel bayramlaşma töreni, beldenin gencinden yaşlısına tüm erkeklerinin katılımıyla yapıldı. 10 bin kişinin bayramlaştığı selamlaşma kuyruğunun ucu gözükmedi.

Edirne’de bayram coşkusu gelenekselliğini koruyor.

Küplü beldesinde 90 yıldır devam eden geleneksel bayramlaşma töreni, beldenin gencinden yaşlısına tüm erkeklerinin katılımıyla yapıldı. 

Belde mezarlığında yapılan duaların ardından Küplü’nün hacıları ve en yaşlılarının sıraya girmesiyle başlayan bayramlaşma töreni sırasında uzun kuyruklar oluştu. 

90 yıldır gencinden yaşlısına yaşatılıyor! 10 bin kişi aynı anda bayramlaştı, sıranın ucu gözükmedi - 1. Resim

KUYRUĞUN UCU GÖZÜKMEDİ

Beldede bayramlaşma törenlerinin yaklaşık 90 yıldır bu şekilde yapıldığını belirten Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, "Selanik’ten nüfus mübadelesiyle Küplü’ye gelen atalarımızın yaptığı ve geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma törenini bu yıl da yapıyoruz. Biz de bu geleneği elimizden geldiğince devam ettiriyoruz. Bayram namazından sonra beldenin bütün erkekleri mezarlığa gelir, önce hayatını kaybeden yakınlarına dua ederler. Sonra da en yaşlılarının ve hacılarının sıraya geçmesiyle bayramlaşma başlar" dedi.

90 yıldır gencinden yaşlısına yaşatılıyor! 10 bin kişi aynı anda bayramlaştı, sıranın ucu gözükmedi - 2. Resim

Kılınan bayram namazının ardından herkes birbiriyle bayramlaşarak, yaşadıkları bayram sevincini paylaştı. Küplü’de yapılan bayramlaşma törenleri mezarlıkta yapılan dualar ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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