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49,5 dereceyle Türkiye'nin en sıcak ilçesi olmuştu! Termometreler 43 dereceyi gösterdi, vatandaş adeta bunaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
49,5 dereceyle Türkiye&#039;nin en sıcak ilçesi olmuştu! Termometreler 43 dereceyi gösterdi, vatandaş adeta bunaldı
Haberler Haberleri  / Anadolu Ajansı

Haziran ayının gelmesiyle sıcaklıklarda ani bir artış yaşandı. Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı 40 derece sıcaklık, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kendini hissettirdi. İlçedeki termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıklarındaki artış da kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

49,5 dereceyle Türkiye'nin en sıcak ilçesi olmuştu! Termometreler 43 dereceyi gösterdi, vatandaş adeta bunaldı - 1. Resim

SICAKLIK ÖĞLE SAATLERİNDE 43 DERECEYE YÜKSELDİ

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı 40 derece sıcaklık, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kendini hissettirdi. İlçedeki termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşandı.

49,5 dereceyle Türkiye'nin en sıcak ilçesi olmuştu! Termometreler 43 dereceyi gösterdi, vatandaş adeta bunaldı - 2. Resim

VATANDAŞ ADETA BUNALDI

Vatandaşların kurban ibadetlerini yaparken sıcaktan bunaldığı, sık sık su tükettiği ve gölgelik alanlara yöneldiği gözlendi. İlçe dron ile havadan görüntülendi.

Sarıcakaya ilçesi, 2023 yılında 49,5 derece ile Türkiye’nin en sıcak noktası seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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