Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabataş ilçesi Eceli Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi.

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Eceli Mahallesi Çongara Küme Evleri mevkisinde yer alan 26, 27 ve 30 nolu binalar için karantina kararı aldı. Söz konusu binalar ile olan giriş çıkışlar kapatıldı.