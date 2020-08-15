Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir mahalle corona virüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.

130 hane ve 463 kişinin yaşadığı Fevziye Mahallesi vaka sayısındaki artış sebebiyle ilçe hıfszısıhha kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kısıtlandı. Mahalle girişi jandarma ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

93 YERLEŞİM YERİ KARANTİNADA

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 15 Ağustos itibariyle 38 il 5 belde 43 köy 41 mahalle olmak üzere toplam 93 yerleşim biriminde karantina uygulanıyor.