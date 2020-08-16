Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Düğün ve nişan etkinliklerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle riayet edelim. Kural ihlali yapanları uyaralım. Unutmayalım,Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymak sizi, ailenizi ve sevdiklerini hayata bağlar.Hayatın en önemli adımlarından bir tanesini atıp dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar dileriz” denildi.
Bingöl Valiliğinden Covid-19 uyarısı
16.08.2020 - 11:13 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl Valiliği , düğün ve nişan etkinlilerine katılan vatandaşları Korana virüs (Covid-19) kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Etiketler : Bingöl Valiliği,Covid-19,uyarı,
725258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725258.aspx
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