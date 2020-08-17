Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ajansın "NASA Earth" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye'nin Antalya ilinde Batı Toros Dağları çevresinde meyve, tahıl ve kabuklu yemiş çiftlikleri" notuna yer verildi. Paylaşımda verilen link ile Antalya ve Türkiye tarımı hakkında genel bilgilerin bulunduğu analiz yazısı da aktarıldı. Kıyı turizminin bölge ekonomisine katkıda bulunan tek önemli etken olmadığı vurgulanan analizde, Antalya’nın yaklaşık 3 milyon çiftliğe ev sahipliği yaptığı ve mahsul üretiminin yaklaşık 270 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.