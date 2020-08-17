Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ile su altında kalan oteli, çınarları, enkazı incelediklerini aktaran Ceylan "Depremin su altında bıraktığı izler doğal bir resif oluşturarak, birçok canlıya ev sahipliği yapıyor olsa da depremin su altında yaşayan izlerini oluşturuyor. Deprem riski yaşayan ülkemiz açısından bu izlerin sürekli hatırlanması çok önemli" dedi. Marmara depreminin Türkiye tarihindeki en önemli doğa olayı olduğunu söyleyen Ceylan, şunları kaydetti: Değirmendere batık şehrinde su altında kalan bir dondurmacının malzemelerini, o dönemde denize sıfır olan ve turistik olarak da değeri yüksek olan Koruk Oteli, çocuk ayakkabısını, tavayı ve çınar ağacını görüntüledim. Tuzlu suya rağmen bazı çınar ağaçlarının köklerinin hâlâ yeşil olduğunu gördüm. Önceki çekimlerimde araba vardı ama yeni çekimlerimizde yok çünkü tamamen kum altında kalmış. Bu ülke sadece 17 Ağustos'ta depremi hatırlamamalı, her zaman hatırlamalı.