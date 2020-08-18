Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde 2 yaşındaki Muhammed Ayaz B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3.kattaki evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine 112 ekiplerini tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
18.08.2020 - 20:50 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda düşen 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde 2 yaşındaki Muhammed Ayaz B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3.kattaki evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine 112 ekiplerini tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler : Mardin,
725757 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725757.aspx
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