Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde 2 yaşındaki Muhammed Ayaz B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3.kattaki evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine 112 ekiplerini tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.