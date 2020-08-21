Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart ayında Türkiye'de görülen vakayla birlikte mücadele devam ediyor. 6 aylık zaman zarfında Türkiye genelinde 254 bin 520 kişi bu hastalığa yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6058 oldu. Normalleşme sonrası vaka sayıları 900'lerden tekrar binlere yükseldi. Son açıklanan rakamlarla birlikte Türkiye'de vaka sayısı 1412 olurken, bir güde 19 can gitti. Bazı illerde vaka sayılarındaki artışlar sürürken sağlık bakanı sık sık maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat çekiyor.

BİR GÜNDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İnegöl'de yoğun bakım ünitesindeki entübe hasta sayısında artış var. İnegöl'de bir günde 3 kişi aynı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Bursa'da tedavi gören bir kişinin de hayatını kaybetmesiyle bir günde 4 can gitti.

Tüm uyarı ve ikazlara rağmen İnegöllüler yine bildiklerini okumaya devam ediyor. Sosyal mesafeler hiçe sayılıyor maskeler yine çene altına veya kollara katılmaya devam ediliyor. Normal şartlarda kurallara uyulması gerekirken, ancak karşılarında polisi veya kamerayı görünce maskelerini takmaya çalışmaları tepkilere neden oluyor. Yetkililer bu konuda biraz daha herkesin hassas olmasını ve gereken tedbirlerin almasını istiyorlar.