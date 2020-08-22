Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı
Su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı
22.08.2020 - 10:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı
Etiketler : Resmi Gazete,
726480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726480.aspx
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