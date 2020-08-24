Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun Dereli ilçesi tarihinin en acı hafta sonlarından birini yaşadı. İlçe âdeta toprağa gömüldü. Bunun sebebi ise önceki gün saat 15.00 sularında başlayan sağanak… Aniden bastıran yağmur, kısa sürede etkili oldu. Akabinde ilçe merkezinden geçen Aksu Deresi, cadde ve sokaklara taştı. Yolda yürüyen insanlar, park hâlindeki araçlar selde sürüklendi. İş yeri ve evlerde 2 metreye kadar su baskınlar gerçekleşti, birkaç bina yıkıldı. Can pazarının yaşandığı bölgede, vatandaşlar yüksek yerlere çıkarak hayatta kalmaya çalıştı. Afet sonrası Giresun Valiliği, bünyesinde kriz merkezi oluşturdu. Bölgeye AFAD, UMKE, AKUT, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, çevre illerden de takviye istendi. Ekipler tarafından 133 vatandaş sağ salim kurtarıldı. Tirebolu-Doğankent yolunda yardıma giden Jandarma aracı ile bir iş makinesi, menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran ve bir arkadaşı şehit oldu, 3 silah arkadaşı ve iş makinesinin operatörü kayboldu. Ayrıca Espiye ilçesi Yeniköy köyünde Aydın ve Akif Abidinoğlu, Tirebolu’nun Aşağıboynuyoğun köyünde de Yasemin Özdemir hayatını kaybetti. Ayrıca farklı yerlerde 7 vatandaş da sele kapıldı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken ekipler diğer 10 kişi için seferber oldu. Bu arada Terme ilçesinde de çayın debisi yükseldi. Zabıta ekipleri, Terme Çayı'nın etrafını güvenlik gerekçesiyle kapattı. Ekipler, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışma yaptı. Ayrıca derelerin getirdiği çamur ve rusubat Karadeniz’in rengini değiştirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, yaraların sarılması için devletin bütün imkânlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da “Giresun’daki 7 bin 250 kapasiteli GSB Yurtlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir” açıklamasında bulundu.

"SABAH KADAR 'KURTARIN BİZİ' DİYE BAĞIRDIK"

İlçe sakinleri yaşadıkları o korku dolu anları gözyaşları ile anlattı. Evini su basan Yurdeşen Bayrak “İki derenin arasında kaldık. Çok korktuk. Evimizin merdivenleri suyla doldu. Sabaha kadar ‘Kurtarın bizi’ diye bağırdık. Eşimin arkadaşı dükkâna sığınmış. Sular camları patlatmış ve onu alıp götürmüş. Demirlere sarılmış bir çocuk gördüm, sonra birden gözden kayboldu” dedi. Mustafa Vıcıl da “Su yukarıdan yavaş yavaş akmaya başladı. Durakta bekleyen taksiler yavaş yavaş sürüklendi. Bazıları dereye döküldü” diye konuştu.

YAĞIŞLAR DEVAM EDEBİLİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet sonrası ilçeye geldi. Bakan Soylu “Yağmur 137 kilogram yoğunluğa kadar ulaşmış. Bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Daha önce bu kadar büyük bir afet görmedim. 118 köy yolu kapalıydı, 20’sini açtık. 3 ilçede toplamda 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespiti yaptık. Riskli 51 binayı da boşalttık. 200 tane Dereli’de, 150 tane de Doğankent’te yeni güvenli konutlar inşa edip vatandaşlarımıza vereceğiz. Ayrıca bugün de yağış bekleniyor. Vatandaşlarımız dere kenarlarından uzak dursun” diye konuştu.

ALTIMIZ 3 METRE TOPRAK

Vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “İlk defa böyle bir afet görüyorum. İlçenin tamamen silüeti değişmiş. Şu an 3 metreye kadar toprağa basıyoruz. Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli yağmur bir günde yağdı. Ama maalesef defalarca ‘Dere yataklarına ev yapmayın’ dememize rağmen hâlâ ‘Bize bir şey olmaz’ düşüncesinde olanlar var. 120 bin tane derenin olduğu Karadeniz’de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkânı yok. Öncelikle kendimizi koruyacağız. Çünkü bu ilk değil, son da olmayacak. İklim değişiyor. Bu tarz felaketleri yaşamaya devam edeceğiz. Yaraları hızlı şekilde sararız ama vatandaşlarımızın bu konuda daha fazla iş birliği yapması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.