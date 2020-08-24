Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu dönemde birçok yeni alışkanlığımız oluştu, birçoğunu da terk ettik. Bu dönemle ilgili çok sayıda araştırma yapıldı. Bunlardan biri de Barem'den geldi. Bu araştırmaya göre, evde kaldığımız sürede vakit geçirdiğimiz dijital uğraşlar arasında en yaygın olanı yüzde 85'le görüntülü konuşmak oldu. Sosyal medyada zaman geçirmek yüzde 78, internetten film izlemek yüzde 72, online alışveriş yüzde 65 ve online eğitim yüzde 58 gibi bir pay aldı teknoloji kullanımımızda.

¥ Veriler gösterdi ki, görüntülü konuşma en çok kadınları mutlu etti. Görüntülü konuşanların yüzde 90'ı kadın. 18-34 yaş arasındaki gençlerde bu oran yüzde 95'e çıkıyor. Emeklilerin ise yüzde 69'unun görüntülü konuştuğu görüldü. Birçok kullanıcı görüntülü konuşmadan memnun ama en memnunları da kadınlar...

¥ İnternetten film izlemek, 18-34 yaş arası gençlerin en çok tercih ettiği dijital uğraş. Onların birçoğu da bundan memnun.

¥ Online eğitime ise pek alışamadığımız bir gerçek.

¥ Online alışverişi her kesim kullandı. Yaş arttıp sosyoekonomik statü geriledikçe online alışveriş azalıyor. Online alışverişten memnun olmayanlar yüzde 46, memnun olanlar ise yüzde 40 seviyesinde. Memnuniyet 55 yaş ve üzerinde yüzde 26'ya kadar düşüyor.