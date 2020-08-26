Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ın Akyaka İlçesi’ne bağlı Kalkankale Köyü ile Selim İlçesi’ne bağlı Sarıgün Köyü Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişlerinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köy girişine güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Akyaka İlçesi Kalkankale Köyü ve Selim İlçesi Sarıgün Köyü karantinaya alınmış olup her iki köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.