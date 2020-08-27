Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadan, havadan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle söndürülen yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma ise genişletiliyor. Önceki gün göz altına alınan S.C, M.U, ve E.U isimli şahısların sorguları sürüyor. Jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturmaya devam ederken, köylülerin ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuruluyor. Güvenlik güçleri bölgede havadan İHA’larla takip gerçekleştiriyor. Yangının arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkarılmış olma ihtimali olduğu üzerinde duruluyor. Beril Solmuşgül ADANA İHA