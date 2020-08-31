Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli Lüleburgaz’da ikamet eden Enver Y, normalleşme sürecinin başlaması ile açılan lunaparklarda çalışmak üzere Denizli’ye gitti. Çameli ilçesindeki bir lunaparkta işe giren yaşlı adam, koronavirüse yakalanmış biri ile temas etti. Filyasyon ekipleri, şahıstan örnek alıp 14 gün boyunca karantinada kalmasını istedi. Birkaç gününü evde geçiren Enver Y, dün şehirler arası otobüs terminaline gelerek memleketi Lüleburgaz’a bilet aldı. Otobüse binmek için bir bankta beklerken durumdan haberdar olan polis ekipleri yanına geldi. Ardından olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri, hastayı araca alıp doktoru ile iletişime geçti. Doktor, şahsın testinin pozitif çıkmadığını ancak tedbir amacıyla karantinada olması gerektiğini dile getirdi. Bunun üzerine ekipler, Enver Y’yi Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Şüpheli vaka burada gözetim altına alındı. Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat İHA