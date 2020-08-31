Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Aşağıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınpederinin evinin önünde tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen B.Ö.(27) polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kayınpederinin evinin önünde kurusıkı tabancayla ateş eden damat tutuklandı
31.08.2020 - 15:58 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da kayınpederinin evinin önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen damat çıkardığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : damat,silah,
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