Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkezde 1 günde 51 adres karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan 56 kişiden dolayı 51 adres İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 56 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 51 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.



Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Hocaömer, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Sümerevler, Siteler, Türkiye Petrolleri, Yenimahalle, Yenisanayi, Yeşilyurt ve Yunus Emre Mahalleleriyle Bağdere ve Büyük Hasancık Köylerinde bulunan 51 adreste 56 kişi karantina altına alındı.