Bir yandan da derslerine çalışan genç, maddi imkânsızlıklara rağmen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünü kazandı. Ömründe hiç uçağa binmediğini söyleyen Karaçalı “Rüyalarımda hep uçak yaptığımı, uçurduğumu görüyordum. Hayalimin mesleği. İnşallah başarılı olurum ve ülkem adına uçaklar yaparım” dedi. 40-50 derece sıcaklığın altında çalıştıkça daha çok hırs yaptığını dile getiren Karaçalı, sözlerini şöyle tamamladı: Kendi kendime ‘böyle yaşamaktan kurtulacağım’ diyordum. Çok şükür Allah emeklerimi boşa çıkarmadı. Mevlüt Bayraktar İHA
Saman işçiliğinden uçak mühendisliğine
01.09.2020 - 03:38 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 30 kilometre mesafedeki kırsal Karakeçili Mahallesi’nde dünyaya gelen Serkan Karaçalı, küçük yaşlardan beri ailesine destek olabilmek için saman işçisi olarak çalıştı...
Etiketler : işçi,haberler,
728588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728588.aspx
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