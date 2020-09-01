Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yandan da derslerine çalışan genç, maddi imkânsızlıklara rağmen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünü kazandı. Ömründe hiç uçağa binmediğini söyleyen Karaçalı “Rüyalarımda hep uçak yaptığımı, uçurduğumu görüyordum. Hayalimin mesleği. İnşallah başarılı olurum ve ülkem adına uçaklar yaparım” dedi. 40-50 derece sıcaklığın altında çalıştıkça daha çok hırs yaptığını dile getiren Karaçalı, sözlerini şöyle tamamladı: Kendi kendime ‘böyle yaşamaktan kurtulacağım’ diyordum. Çok şükür Allah emeklerimi boşa çıkarmadı. Mevlüt Bayraktar İHA