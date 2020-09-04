Gediz ilçesine bağlı Yeğinler Köyü çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. 5 saat süren yangın söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 3 hektar alan zarar gördü. Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Gediz’de orman yangını
04.09.2020 - 14:46 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yeğinler köyünde ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangın ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 3 hektar alan zarar gördü.
Gediz ilçesine bağlı Yeğinler Köyü çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. 5 saat süren yangın söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya,
729506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729506.aspx
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