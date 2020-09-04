Gediz ilçesine bağlı Yeğinler Köyü çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. 5 saat süren yangın söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 3 hektar alan zarar gördü. Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.