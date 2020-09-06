Posof Türkgözü Sınır Kapısında lokantacılık yapan emekli öğretmen Adnan Gülaçar yakalandığı korona virüsten (Covid-19) dolayı Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden 58 yaşında ki emekli öğretmen Gülaçar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gülaçar’ın cenazesi köyüne getirilerek köy mezarlığında defnedildi.
Emekli öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti
06.09.2020 - 16:47 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan’da emekli öğretmen korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.
Posof Türkgözü Sınır Kapısında lokantacılık yapan emekli öğretmen Adnan Gülaçar yakalandığı korona virüsten (Covid-19) dolayı Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden 58 yaşında ki emekli öğretmen Gülaçar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ardahan,
729988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729988.aspx
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