Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bağlı ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Zemzemiye Köyü'nde görülen 13 pozitif vaka sonrası İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 günlüğüne karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kapatılırken, virüsün köye geçen hafta perşembe günün düzenlenen bir düğün sonrası yayıldığı iddia edildi.