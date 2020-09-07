Bilecik'in Söğüt ilçesinde bağlı ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Zemzemiye Köyü'nde görülen 13 pozitif vaka sonrası İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 günlüğüne karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kapatılırken, virüsün köye geçen hafta perşembe günün düzenlenen bir düğün sonrası yayıldığı iddia edildi.
13 vaka sonrası köy karantinaya alındı
07.09.2020 - 13:05 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te bir köyde artan koronavirüs (Covid-19) vakaları sonrası köy jandarma ekiplerince karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bilecik,Zemzemiye Köyü,karantina,koronavirüs,
730168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730168.aspx
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