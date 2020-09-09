Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Barıştepe Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ahmet Altındağ’ın (55) evinden kötü kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, içeri girdiklerinde 140 kilogram ağırlığındaki Altındağ’ın cesedi ile karşılaştı. Dört gün önce öldüğü belirlenen şahsın cenazesi, balkondan vinçle alınarak aşağı indirildi. Hurda top-layarak geçimini sağladığı öğrenilen Altındağ’ın ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.
140 kiloluk cesedi vinçle taşıyabildiler
09.09.2020 - 02:32 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 02:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da evde ölen Ahmet Altındağ'ın cesedi kilosu sebebiyle vinçle taşındı.
Etiketler : Ahmet Altındağ,cenaze,
730516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730516.aspx
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