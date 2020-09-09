Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Barıştepe Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ahmet Altındağ’ın (55) evinden kötü kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, içeri girdiklerinde 140 kilogram ağırlığındaki Altındağ’ın cesedi ile karşılaştı. Dört gün önce öldüğü belirlenen şahsın cenazesi, balkondan vinçle alınarak aşağı indirildi. Hurda top-layarak geçimini sağladığı öğrenilen Altındağ’ın ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.