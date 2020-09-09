Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşinin koronavirüs hastalığını yendiğini, testlerinin negatif çıktığını, ancak hastalığın teiklediği nefes darlığını atlatamadığını belirten Mehmet Ali Beydilli, ''45 yıllık hayat arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. 1950 doğumlu olan eşim, koronavirüs (Covid-19) tedavisini 31 Ağustos' ta tamamladı ve sonuçları negatif çıktı. Ancak bu virüs diğer rahatsızlıkları tetikledi. 23 gün yoğun bakım servisleri önlerinde hayırlı haberler bekledik. Eşimi solunum ve kalp yetmezliğinden kaybettik. Çok üzgünüm. Rabbim rahmet eylesin. Halkımızı salgın konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Sakın bize gelmez demeyin. Tedbirlerimizi alalım, kurallara uyalım. Koronavirüs vücuttaki diğer hastalıklarıda tetikleyebiliyor. Bunu biz yaşadık. Önemli olan tedbirlere çok sıkı uyup bu hastalığa hiç yakalanmamak. Sonra çok geç olabilir” dedi.