Eşinin koronavirüs hastalığını yendiğini, testlerinin negatif çıktığını, ancak hastalığın teiklediği nefes darlığını atlatamadığını belirten Mehmet Ali Beydilli, ''45 yıllık hayat arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. 1950 doğumlu olan eşim, koronavirüs (Covid-19) tedavisini 31 Ağustos' ta tamamladı ve sonuçları negatif çıktı. Ancak bu virüs diğer rahatsızlıkları tetikledi. 23 gün yoğun bakım servisleri önlerinde hayırlı haberler bekledik. Eşimi solunum ve kalp yetmezliğinden kaybettik. Çok üzgünüm. Rabbim rahmet eylesin. Halkımızı salgın konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Sakın bize gelmez demeyin. Tedbirlerimizi alalım, kurallara uyalım. Koronavirüs vücuttaki diğer hastalıklarıda tetikleyebiliyor. Bunu biz yaşadık. Önemli olan tedbirlere çok sıkı uyup bu hastalığa hiç yakalanmamak. Sonra çok geç olabilir” dedi.
Koronavirüsü yendi, hastalığın tetiklediği solunum yetmezlğinden hayatını kaybetti
09.09.2020 - 15:40 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Emet ilçesinde koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalandıktan sonra gördüğü tedaviyle testleri negatife dönen ve 23 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ayşe Beydilli, koronavirüsün tetiklediği solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,
730619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730619.aspx
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