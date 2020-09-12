Edinilen bilgilere göre, Mardin’den Midyat'a doğru seyir halinde olan 47 AT 245 plakalı M.A.B. sevk ve idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Midyat'a 2 kilometre kala meydana gelen kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 acil servis ambulansları ile yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Midyat’ta trafik kazası: 2 yaralı
12.09.2020 - 11:41 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin-Midyat karayolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Mardin-Midyat,
731300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731300.aspx
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