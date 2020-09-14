Edilinen bilgiye göre, Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçede bulunan tek PTT şubesi kapatılarak hizmetler geçici süre ile askıya alındı. PTT şubesinin camına, ikinci bir emre kadar kapatıldığı yazısı asıldı.
Hatay'da PTT şubesi karantinaya alındı
14.09.2020 - 12:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,PTT,Samandağ,karantina,
731776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731776.aspx
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