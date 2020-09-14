Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kadirli ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçeye bağlı Tatarlı köyünde Covid-19 vakası görülmesinden dolayı filyasyon çalışması kapsamında Tatarlı köyü 14.09.2020 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren 27.09.2020 Pazar günü saat 08.00'e kadar köye giriş çıkışlar kısıtlanarak karantinaya alındı.