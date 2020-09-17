Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 08.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy Metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde genç bir şahıs tren geldiği sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Genç trenin altında kalırken metro istasyonundaki yolcular da tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Metro istasyonunun giriş çıkışları emniyet şeridi ile kapatılırken, metro seferleri de durduruldu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylardaki genci kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ayağının koptuğu öğrenilen ağır yaralı genç, sedyeyle dışarıya çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Metronun makinisti ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan Metroİstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" denildi.