Alınan bilgilere göre, kaza saat 05.00 sularında Ağrı Yazılı köyü mevkinde meydana geldi. Mahmut Efe yönetiminde ki 04 AV 851 plakalı saman yüklü traktöre, Ağrı-Erzurum hattında çalışan ve plakası öğrenilemeyen minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile traktör devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ise bölgede trafiğin aksamaması için güvenlik önlemleri aldı.
Ağrı'da traktör devrildi: 3 yaralı
17.09.2020 - 10:30 | Son Güncelleme: 17.09.2020 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'da saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza saat 05.00 sularında Ağrı Yazılı köyü mevkinde meydana geldi. Mahmut Efe yönetiminde ki 04 AV 851 plakalı saman yüklü traktöre, Ağrı-Erzurum hattında çalışan ve plakası öğrenilemeyen minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile traktör devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ağrı,traktör kazası,
732464 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732464.aspx
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