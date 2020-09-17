Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi önünde bulunan üst geçitte oturarak telefondan müzik dinleyen kadını fark eden vatandaşlar, kadının intihar teşebbüsünde buluna bileceğini düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının yanına yaklaşarak durum hakkında bilgi aldı. Kadının bir arkadaşını beklediğini ve bu sırada üst geçitte oturarak müzik dinlediğini söylemesi üzerine polis ekipleri normale döndü.