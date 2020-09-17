Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi önünde bulunan üst geçitte oturarak telefondan müzik dinleyen kadını fark eden vatandaşlar, kadının intihar teşebbüsünde buluna bileceğini düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının yanına yaklaşarak durum hakkında bilgi aldı. Kadının bir arkadaşını beklediğini ve bu sırada üst geçitte oturarak müzik dinlediğini söylemesi üzerine polis ekipleri normale döndü.
Üst geçitteki kadın polisi harekete geçirdi
17.09.2020 - 12:41 | Son Güncelleme: 17.09.2020 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, üst geçitte oturarak telefondan müzik dinleyen kadın polis ekiplerini harekete geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,
732495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732495.aspx
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