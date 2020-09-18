Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 2016'da Humus'ta düzenlediği bir hava saldırısında annesini ve iki kardeşini kaybeden 10 yaşındaki Malik İbrahim, üç yıl önce mecburi göç kapsamında babasıyla Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeye yerleşti. Malik ve babası, 2018'de Afrin'i terörden arındıran Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından buradaki Meydanki Gölü yakınlarına taşındı. Küçük yaşına rağmen hasta babasına bakmak zorunda kalan Malik, burada kendisine bölge halkı tarafından hediye edilen eski bir kayıkla ekmeğini kazanmaya başladı. Malik, yüzmeyi öğrendikten sonra, göl kıyısına piknik yapmaya gelen ziyaretçileri yaklaşık bir yıldır "barış" adını verdiği kayığıyla gezdiriyor. Büyük kürekleri minik kollarıyla çeken Malik, sabahtan akşama kadar kazandığı yaklaşık 3.000 Suriye lirasıyla (yaklaşık 11 TL) ile geçiniyor. Bütün yaşadığı acılara ve omuzlarındaki yüke rağmen bir gün hayallerini gerçekleştireceği günü bekliyor ve ekliyor: Humus’a dönmeyi ve okula yeniden gitmeyi çok istiyorum. Humus'u çok özledim. Oraya dönüp arkadaşlarımla oynamak ve yıkılan evimizi yeniden yapmayı istiyorum...