Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş hayatının yeni ofisi evde hem rahat hem şık olmak isteyenler için DeFacto, Home Office Koleksiyonu'nu beğeniye sundu. Eşofman ve jogger pantolonların rahatlığı ile kombinlenen gömlek ve crop bluz'ler, kadınların gönlünü fethedecek. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle hırkaların vazgeçilmez olduğu koleksiyonun favorisi casual parçalar. Beyaz ve siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda gri, bordo ve toprak tonları da yer alıyor. Online toplantı esnasında hareket özgürlüğü tanıyan koleksiyon dikkat çekiyor.

Evinde geçirdiği mesai saatlerinde tarzıyla fark oluşturmak isteyen kadınların tercihi Home Office Koleksiyonu markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında satışa sunuldu.