Bilecik'te dün görülmeyen başlanan ve adının ‘armut kaplanı’ olduğu böcekler kent genelinin yanı sıra ilçelerde görülmeye başladı. Adı geçen böcek türünün insan sağlığına zararı olmayan tarım zararlısı bir böcek türü olduğu öğrenilirken, vatandaşlar her yerde görülen bu türden şikayetçi olurken, belediyenin daha fazla ilaçlama yapmasını istediler.
Bilecik, ‘armut kaplanı’ böceği istilasına uğradı
28.09.2020 - 12:30 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te dün başlayan bugün de devam eden böcek istilası vatandaşları tedirgin etti.
Etiketler : Bilecik,
735066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735066.aspx
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