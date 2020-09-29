Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendine ait iş yerinde gözleme, bazlama yaparak hayata tekrardan tutunduğunu söyleyen 6 çocuk annesi Arefe Budak, yaşadıkları zorlu sürecin ardından evine ekmeğini götürmenin sevincini yaşıyor.



İş yerlerinin iflasından sonra çok zor günler yaşadıklarını söyleyen Budak, “İflas ettikten sonra gömlek atölyesine girdim ve aylık 500 TL’ye çalışmaya başladım. Bu şekilde ekmek paramızı kazanıyordum ve evin yükünü hafifletmeye çalıştık. Kazancım yetmiyordu tabi çünkü iflastan sonra her şeyimizi kaybettik. Bunca zorluğa rağmen çocuklarımız için mücadele verdik ve eşimde iş buldu çalışmaya başladı. Birlikte belirli süreden sonra kendi iş yerimizi açmaya karar verdik ve açtık. Şimdi burada bazlama, gözleme yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz. Çok şükür buradaki kazançla hem geçimimizi sağlıyoruz hem de bu yaşadığımız kötü olayları unutmaya çalışıyoruz. İnsanın başına ne gelirse gelsin başarmaktan, çabalamaktan asla vazgeçmesin. Yeter ki hayalleri için mücadelesinde kararlı olsun” dedi.