Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de yaşayan Dağlık Karabağlı 45 yaşındaki Aide Abdullah, doğup büyüdüğü ve 27 senedir görmediği vatan toprağının işgalden kurtulmasının hayalini kuruyor. On sekiz yaşındayken üniversite eğitimi için İzmir'e geldiğini söyleyen Aide Abdullah, ailesinin Ermenilerin saldırıları altındayken sadece elbiselerini alabilerek evlerine terk ettiğini söylüyor. Kendisinin eğitim için İzmir'de bulunduğu sırada başlayan işgalle evini bir daha göremeyen Abdullah, okuldan mezun olduktan sonra evlenip İzmir'e yerleşti. Vatan hasretiyle yanıp tutuşan Abdullah, doğup büyüdüğü toprakların Ermeni işgalinden kurtulacağına inanıyor. Abdullah'ın 12 yaşındaki kızı Nigar Abdullah da annesinin büyüdüğü Gubadlı köyünü görmeyi çok istediğini belirtti. Ailesinden geçmişle ilgili bilgiler aldığını anlatan Abdullah "Gerçekten çok acı olaylar olmuş. Bunu anlayabilmek zor. Empati yapmaya çalışıyorum ama üzülüyorum" şeklinde konuştu.