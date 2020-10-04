Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altıeylül Belediyesi, ALGEM ekipleri tarafından "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında Gürel ailesinin evi ziyaret edildi. Ziyarette gerçekleştirmek istediği hayalini soran ekiplere uçmayı istediğini söyleyen 13 yaşındaki Muzaffer Gürel, "Ben 2018'den beri bu hastalığı yaşadım. 3-4 ay önce hastalığım bitti ve zorlu bir süreç oldu. Sosyal aktiviteler ve fiziksel aktivitelere katılma imkanım olmadı. Altıeylül Belediyesi ekipleri evimize geldi, hayallerimi sordular. Ben yıllardır aklımda olan hayalimi söyledim. Yamaç paraşütü ile uçmayı hayal ediyordum. Sağ olsunlar bunu yapabileceklerini söylediler" dedi.

Altıeylül Belediyesi'nin ALGEM ekipleri, Balıkesir Sportif Havacılık Kulübü Derneği yetkilileri ile irtibata geçerek bu şekilde bir proje yapacaklarını söylediler. Harekete geçen ekipler lösemiyi atlatan Muzaffer Gürel'i Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Akçaköy mahallesine götürerek yamaç paraşütü hayalini gerçekleştirdi.

Uzman yamaç pilotlarının kontrolünde Akçaköy Mahallesi'ndeki Türkmentepe'de yamaç paraşütüne binen Gürel, İkizcetepeler Barajı ve çevresindeki doğal güzellikleri seyrederek uçmanın mutluluğunu yaşadı.

Gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Güzel bir etkinliği bugün hem Muzaffer'i mutlu etmek adına, hem de gerçekten Altıeylül'de yaşayan çocuklarımızın mutlu olabilmesi için gerçekleştirdik. 'Hayallerime Işık Ol' projesi adı altında çocuklarımızla bir araya gelen arkadaşlarımız, Muzaffer'in doğum gününde hayalini sormuşlar. Muzaffer de onlara uçma hayalinden bahsetmiş. Ve arkadaşlarımız da Balıkesir Sportif Havacılık Kulübüyle bir araya gelerek bugünkü bu organizasyonu gerçekleştirdiler. Ben Muzaffer'in bu güzel hayallerinin daha geniş kapsamda büyüyerek, artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Gürel, uçuş sonrası belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Çok iyiydi, çok güzeldi. Başlarda çok heyecanlandım ama sonrasında gerisi geldi ve yaptım" diyerek mutluluğunu dile getirdi.