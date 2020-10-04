71 Evler Mahallesi’nde bulunan apartmanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan 2 kişi, çevrede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Şahısların, onlarca metre yüksekteki binanın tepesinde olmaları ve tedbir almamalarına rağmen çalışanların rahat tavırları, görenleri hayrete düşürdü. İşçi olduğu tahmin edilen 2 şahıs, çalışmalarına ara verdikleri esnada ise etrafı seyretti. Tehlikeye rağmen uzun süre çalışmasını sürdüren şahıslar, işlerini bitirdikten sonra çatıdan indi.
8 katlı binanın çatısında şaşırtan rahatlık
04.10.2020 - 11:48 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de 8 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan 2 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almayarak adeta ölümle dans etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : 8 katlı bina,çatı,
736489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736489.aspx
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