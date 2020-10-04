Kayseri’de Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Savaş Ünal, bir süredir Kayseri Şehir Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Savaş Ünal, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Polis memuru koronavirüse yenik düştü
04.10.2020 - 12:08 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören polis memuru Savaş Ünal hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : polis memuru,koronavirüs,
736492 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736492.aspx
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