Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kızıllar köyünde meydana geldi. Kestane toplamak için ormanlık alana giden 60 yaşındaki Ali Akıner çıktığı kestane ağacından bir anda dengesini kaybederek düştü. Akıner’in ağaçtan düştüğünü ve yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akıner daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıner kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.