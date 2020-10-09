Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ile Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü arasında yapılması planlanan ortak projeyle ilgili görüşmelerde bulunuldu. Kurum Müdürü Mustafa Temiz ile bir araya gelen Öztozlu'ya Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş eşlik etti. Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü'nde incelemelerde de bulunan Öztozlu "Müdürümüzle birlikte hem araziyi gezdik hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Burada ortak bir proje yürüteceğiz. 100 dönüme yakın bir alanda ortak işbirliğiyle badem fidanı ve peyzajda kullanılmak üzere ağaç yetiştirmesini yapacağız. Bu bölgede 80 bin adet badem fidanı yetiştirilmesini düşünüyoruz. Bu yetiştirilen fidanlar da 3 yaşına geldiği zaman Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız aracılığıyla bir proje yürütüp iklimin badem yetiştirilmesine elverişli olduğu ilçelerimizde dağıtımını gerçekleştirecek" dedi.

"Bu daha başlangıç"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e projeyi sunduklarında ve Beydere çiftliğinin desteklerde bulunacağı söylediklerinde Başkan Ergün'ün hemen kendilerini görevlendirdiğini ifade eden Öztozlu "Biz de vakit kaybetmeden geldik ve yerinde gördük. Karşılıklı işbirliği içerisinde burayı biraz daha hareketlendireceğiz. Bu daha işin başlangıcı. İlk etapta 100 dekar alanda 100 bin adet ağaç yetiştirilecek. Bunların 80 bin tanesi de badem fidanı olacak" diye konuştu.