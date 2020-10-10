Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altısöğüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çetin T. (47) bahçesinde traktör ile tarla sürdüğü sırada pulluğu düzeltmek için indi. Bu sırada dengesini kaybeden Çetin T., kafasını traktör pulluğuna çarptı. Ağır yaralanan şahıs, ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada kafatasında çatlak oluşan Çetin T., hava ambulansı ile alınarak kent merkezine getirildi.

Buradan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Çetin T., tedavi altına alındı.