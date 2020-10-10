Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Bekir Altındağ Sokak'ta küfürleşme meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen olayda, açılan ateş sonucu A.S. Y.S. ile B.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayın şüphelileri ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.
Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı
10.10.2020 - 16:22 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da küfürleşme meselesi yüzünden komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : silah,kavga,malatya,
737921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737921.aspx
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