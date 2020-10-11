Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Çift Taban mevkiinde seyir halinde olan kamyonette bilinmeyen bir nedenden ötürü dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü tarafından yol kenarına park edilen ve kısa sürede alevlerin yükseldiği kamyonet için İBB Yavuz Sultan Selim itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Olay sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü
11.10.2020 - 12:42 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Çift Taban mevkiinde seyir halinde iken yanmaya başlayan kamyonet kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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738111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738111.aspx
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