BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO seferlerinden ikisi iptal edildi
13.10.2020 - 16:44 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferi lodos nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA
Etiketler : BUDO,sefer iptalleri,
738634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738634.aspx
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