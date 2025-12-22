Sivas'ın Zara ilçesinde doğa gezisine çıkan Erhan Güler isimli vatandaş, Zara-İmranlı yolu üzerinde bir arazide ağzında ördek taşıyan bir kurdu, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Güler o anları anlatırken tüylerinin diken diken olduğunu belirterek "Arabaya zar zor bindim" ifadelerini kullandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Erhan Güler, Zara-İmranlı arasında bulunan kırsal bir arazide doğa gezisi yaptığı sırada bir kurdu fark etti. İlk anda kurdun ağzında bir cisim olduğunu gören Güler, yanında bulunan dürbünle baktığında kurdun ağzında bir ördek taşıdığını gördü.

Güler'in bir süre izlediği kurt avladığı ördeği yemek için bölgeden uzaklaştı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Güler, kurdun çok büyük olduğunu söyledi.

Doğa gezisinde kurtla karşılaştı! 'Arabaya zor bindim'

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Erhan Güler yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı:

"Kurdu, Zara-İmranlı arasında gördüm. Daha sonra ise kurdun ağzında bir şey olduğunu fark ettim. Dürbüne baktığımda ise kurdun ağzında bir ördek olduğunu anladım. Sanırım bu ördeği de ırmak kenarında bulmuş. Ördeği ağzına almış bir şekilde koşuyordu. Kurt çok büyüktü ve gördüğüm zaman korktum. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Arabaya zar zor bindim"

Haberle İlgili Daha Fazlası